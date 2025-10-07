自民党の鈴木俊一新幹事長はきょうの就任会見で、高市総裁から党内融和に努めるよう指示があったことを明らかにしました。自民党鈴木俊一 新幹事長「（高市）総裁からは、やはり党内の融和に努めて、自民党の底力をしっかりと発揮をしてほしいということでありました。他党の方々のご意見にも丁寧に耳を傾けながら、そうした課題を解決していきたい」また、鈴木幹事長は公明党が高市総裁の政治姿勢などに警戒し、連立交渉が