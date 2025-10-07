ロックバンド「Rider Chips」のベーシスト寺沢功一（62）が7日、X（旧ツイッター）を更新。同バンドのギタリスト“よっちゃん”こと野村義男（60）の動向を報告した。“よっちゃんウォッチャー”として、同バンドにおける野村の動向を投稿し続けている寺沢。今回は「『今日からRider Chipsのリハーサルなり天ぷらそば食べて頑張りまーす！』byよしお」とつづり、天ぷらそばを食べる野村の写真を投稿した。同バンドは10月31日の札