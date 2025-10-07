山瀬まみが7日、BAY FM78「BAYFM it!! Hour.1」に出演。子宮体がんと、その合併症で脳梗塞になっていたことを明かした。山瀬は3月から番組出演を見合わせていた。リスナーへのメッセージを求められると「私に何が起こっていたかというのをね、なんにも言わないでお休みに入っちゃって7カ月たっちゃった。まさか、こんな長くかかるとは私も思っていなかったんですけど」とし「私、ガンだったんだ」と告白。「子宮体がんっていうガン