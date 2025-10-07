お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が6日に自身のアメブロを更新し、娘・こうめちゃんの遠足を忘れていたというハプニングを明かした。この日、小原は「あせったー」というタイトルでブログを更新し「遠足ってことを途中で気づいたお母さん すっかり忘れてました」と告白。しかし、幸いにもこうめちゃんの遠足はお弁当ではなくおにぎりだけで済んだそうで「年長さんになってからは遠足がお弁当ではなくおにぎりオンリーになっ