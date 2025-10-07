柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩の近影に、反響が寄せられている。７日、自身のインスタグラムに「前髪３年ぶりに作りましたとさっ」と記し、その様子を公開した阿部。これまで分けていた前髪をカットするムービーや、カット後の鏡越しショットをシェアした。この投稿にファンからは「えーーーー！前髪！！！可愛すぎるー」「めっちゃ似合ってます」「前髪ナイスゥ！」「ときめく髪型