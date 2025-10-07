◆練習試合巨人―ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人の小林誠司捕手が追加点となる本塁打を放った。１１日から始まるＣＳ第１ステージ（Ｓ）のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて、主力選手が先発出場。小林は「９番・捕手」でスタメン出場した。快音が響いたのは１点リードの３回先頭の場面だ。１４０キロ直球を振り抜くと、左翼席へ運んだ。今季シーズンで０本塁打だった小林が鮮やかな放物線を描いた。頼れるベテランがＣＳに向け