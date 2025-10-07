◆練習試合巨人―ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人の平内龍太投手がヤマハとの練習試合で先発し、２回１安打無失点に抑えた。１―０の初回。いきなり、先頭への初球をアンダースローで投じて見逃しのストライクを奪うなどオーバースローと交えながら右飛。２番・網谷には四球、３番・相羽には中前安打を許したが、空振り三振を奪うなど後続は抑えた。この回だけで４球、アンダースローで投じていた。２回も２死から四球を出