コメの価格が高止まりする中、流通大手のイオンが自社の直営農場で収穫した割安の新米の販売を始めました。【映像】コメを購入した客販売されるのは「あきたこまち」や「コシヒカリ」、暑さに強い「にじのきらめき」など4種類で、価格は5kgあたり税抜き3980円です。直営農場のため流通コストが抑えられ、一般的な価格より500〜1000円ほど安く販売できるということです。新米の流通が本格化する中、コメ価格は今後もしばら