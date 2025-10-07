ニューヨーク在住の世界的なジャズピアニスト、秋吉敏子が公演のために来日、力強い演奏を披露した。現在９５歳。衰えぬジャズへの情熱を語ってくれた。（編集委員西田浩）９月９日、東京・第一生命ホール。夫のルー・タバキン（サックス）ら３人の共演者とともに登場すると、満場の拍手がわきおこる。代表曲「ロング・イエロー・ロード」で幕を開けた。「米国での活動を本格化した頃に作った曲で、生まれ育った満州（現中国