連邦機関の建物の外に立つ州兵＝６月、米ロサンゼルス市/Jim Vondruska/Getty Images/File（ＣＮＮ）米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は６日、全米知事協会に宛てた書簡で、トランプ政権による州兵の連邦化に対して協会が十分に対応していないとし、「州の権限に対する前例のない攻撃」に沈黙していると非難した。ニューサム知事は書簡で「州の指導者たちにとって、党の所属にかかわらず、州兵を政治利用し、地元州の