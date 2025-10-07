高級車として知られるアルファードは新車価格が500万円を超える車種です。そのため収入を知っている身内が買ったと聞くと「普通の会社員の夫婦でも本当に買えるの？」と疑問に思うかもしれません。 今回は、現在のアルファードの価格と日本の平均的な年収データをもとに、普通の会社員夫婦でもアルファードを購入できるのかを詳しく検証していきます。 アルファードの新車価格はどのく