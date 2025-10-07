イオンは、プライベートブランド「トップバリュ」の今秋の新商品のテーマの1つとして、米価高騰を踏まえ冷凍食品で「お値打ち価格の米関連商品」と「米代替商品」を投入する。9月30日、千葉･幕張のイオンホールでトップバリュ下期価格戦略と秋の新商品発表会を開き、イオントップバリュの土谷美津子社長らが登壇した。〈ワントレー冷凍食品「ガッツリ飯×ガッツリ飯」や、アレンジできる冷凍ご飯〉米関連商品では、ワントレー冷凍