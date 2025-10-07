ATEEZのドキュメンタリー番組『ATEEZ 8 FACE』第2弾の放送が決定した。【写真】ソンファ、夜のプールで輝く"彫刻腹筋"今年1月から2月にかけて放送されたATEEZのドキュメンタリー番組『ATEEZ 8 FACE』の第2弾となる『ATEEZ 8 FACE season2』が、11月30日より4週連続で放送される。season1では、人気と実力を兼ね備えたATEEZの、語られることのなかったそれぞれのパーソナルな魅力を「2つの側面」から描き出し、話題を呼んだ。season