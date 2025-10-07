元AKB48の本田仁美がリーダーを務め、ジェジュンがプロデュースするガールズグループ・SAY MY NAMEが、手に汗握るシルム（韓国式相撲）の名勝負を披露した。【写真】本田仁美、胸元ゆるめで“意外なボリューム感”SAY MY NAMEは、10月6日に韓国で放送されたMBCの『2025 秋夕特集 アイドルスター選手権大会』（以下、『アユクデ』）第1部に出演し、女子シルム部門で見事金メダルを獲得。躍動感あふれる戦いぶりで視聴者を魅了した。