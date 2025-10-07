芸人のチョン・セヒョプさんが、41歳の若さでこの世を去った。【写真】“美女芸人”が29歳で死去韓国KBS 2TVのバラエティ番組『ギャグコンサート』は10月7日、公式インスタグラムを通じてチョン・セヒョプさんの訃報を伝えた。同番組は「チョン・セヒョプさんの悲しい知らせに深く哀悼の意を表します。謹んでご冥福をお祈りいたします」とコメントを発表した。チョン・セヒョプさんは10月6日夜に亡くなった。（画像＝『ギャグコン