高松南警察署 酒気を帯びた状態で車を運転したとして、高松市の看護師の女（42）が7日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、女は7日午前8時25分ごろ、高松市三条町の市道で、酒気を帯びた状態で車を運転した疑いです。 警察官がパトカーで巡回中、女が運転する車を止めて呼気を検査し、飲酒運転が発覚しました。女は出勤途中だったとみられています。 警察の調べに対して女は「飲