Image: Inversion Space 翌日とか、1時間以内とか、配送にはいろいろな時間枠があります。速ければ速い方が良くて、追加料金で配送時間が短縮されるサービスも。この配送を、世界、地球、宇宙規模で考えた圧倒的スピーディな配送サービスが、いよいよ始動間近です。2021年創業、カリフォルニアの宇宙系スタートアップ Inversion Space。そのミッションは、宇宙を物流倉庫かつ配送路として考