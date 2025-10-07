西洋式の礼服とざんぎり頭で颯爽とNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に初出演した俳優、酒井大成(27)＝福岡県出身＝の姿が「凜々しい」と話題になっている。酒井は2023年にスーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」(テレビ朝日)で主人公のクワガタオージャーを演じて初主演。朝ドラは初出演となる。7日の放送で酒井は、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり、宮崎県出身)の初めてのお見合い相手・中村守道として登場。