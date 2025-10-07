ソフトバンクは7日、田浦文丸投手（26）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「8年間ホークスでプレーさせてもらった感謝と、1シーズンしか活躍できなかった悔しさがある」と明かした。秀岳館高（熊本）からドラフト5位で2018年に入団。2023年に自己最多の45試合に登板したが、その後はけがが相次ぎ、今季は1軍登板がなかった。「思うように結果がでず、苦しい思いがあった」