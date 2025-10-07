福岡東署は7日、福岡市東区美和台7丁目付近で6日午後4時10分ごろ、下校中の男子小学生が見知らぬ男女に後ろからランドセルをつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は70代後半、身長165くらいの中肉。白髪短髪、黒縁眼鏡、白色系上衣、黒色系長ズボン。女は70代後半、身長150くらいの痩せ形。ヒョウ柄長袖上衣、サングラス着用、黒色手提げかばん所持。