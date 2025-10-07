◇練習試合巨人ーヤマハ（7日、東京ドーム）巨人の小林誠司選手が3回、ヤマハの佐藤廉投手の初球を捉え、レフトスタンドギリギリにたたき込みました。これにはベンチがひときわ大きな歓声を上げます。ダイヤモンドを1周した小林選手は笑顔でベンチに迎えられていました。初回に丸佳浩選手、キャベッジ選手の連続2塁打で先制点を挙げていた巨人。先発の平内龍太投手がランナーを出しながらも無失点に抑えます。平内投手をもり立て