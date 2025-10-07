「ナ・リーグ地区シリーズ、ブルワーズ７−３カブス」（６日、ミルウォーキー）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、カブスが逆転負けで２連敗。地区シリーズ突破へ崖っぷちに追い込まれた。カブスは初回、「４番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手が１死一、二塁で左越えに先制３ランを放った。しかしその裏、先発・今永昇太投手がボーンに同点３ランを被弾。二回は無失点としたが、三回１死からコントラレスに左越え勝ち