故松田優作さんの妻で、芸能事務所「オフィス作」の代表取締役を務める女優松田美由紀（64）が7日、インスタグラムを更新。同社所属の俳優清水尋也（26）の麻薬取締法違反による逮捕を謝罪した。「会社の仲間、俳優の清水尋也の事でいろいろご迷惑と、ご心配をおかけしています。謝罪を私達も抱えながら生きてる限り、未来が見えない明日はないと信じていますので、今後もどうか力になっていきたいと思っています」と書き出した