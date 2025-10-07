¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ö¤ê¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÀî¤Ï3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¸å¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£¸þ°æ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤äÎø°¦´Ñ¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤ÃæÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¡Ê¼«Ê¬¤ò¡Ëºï¤ê¹ç¤¦´ë²è¤âÂ¿¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Î