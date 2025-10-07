１０キロ減量を告白して話題の女優・本田望結がオフショットを披露した。７日までにインスタグラムを更新し「推し味を教えてください」と人気アイスクリームチェーンのアイスを食べる姿を投稿。ネイビーのニットとデニムのラフな服装でおいしそうにアイスを口に入れた。フォロワーは「めちゃくちゃ可愛い過ぎ」「宇宙一可愛い」「痩せたね」「望結ちゃんとデートしてるみたい」「美人になったね！」「痩せてキレイになったね