◆米大リーグ地区シリーズ第２戦ブルワーズ７―３カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ第１シードのブルワーズが６日（日本時間７日）、本拠でカブスに連勝した。今季先発１試合の左腕アシュビーを先発に起用し、鈴木誠也に先制３ランを被弾。だがその裏にボーンがカブス先発の今永昇太から同点３ランを放ち、追いついた。３回から怪物ルーキーのミジオロウスキ