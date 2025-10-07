◆みやざきフェニックス・リーグ阪神―中日（７日・サンマリン）阪神・木浪聖也内野手が“満塁男”健在をアピールした。１点ビハインドの初回２死満塁で左腕・吉田の直球を左前にはじき返す同点打を放った。満塁での打席にめっぽう強く、今シーズンも打率５割（４打数２安打）で３四球を選び、７打点を挙げていた。