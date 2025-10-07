【その他の画像・動画等を元記事で観る】作曲家・澤野弘之の活動20周年を記念したライブイベント“澤野弘之 20th Anniversary Concert × Aniplex”が、9月23日、東京国際フォーラム ホールAにて開催された。これまでドラマ・映画・アニメーション・ゲームなど、様々なエンターテインメント作品の音楽を手がけてきた澤野だが、そのなかでもアニプレックスとは、2011年放送のTVアニメ『青の祓魔師』を皮切りに多くの作品で制作を共