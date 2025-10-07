【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 先週はEUR/JPYなどと同様に週後半まで一時的にポンド高円安の調整局面を迎えた。ただ、週末にかけては再び強い買いが入った。週末の自民党総裁選を受けた円安に、週明けに一気に上昇。昨年7月以来のポンド高圏を付けた。 先週の下げは円安の調整に加え、米連邦政府機関の閉鎖などを受けた世界的なリスク警戒の円買いも入ったとみられている。週明けは円全面安が支え。 テク