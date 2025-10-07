中国外務省は李強首相が北朝鮮を訪問し、朝鮮労働党の創立80年の記念式典に出席すると発表しました。中国共産党ナンバー2を派遣することで中朝関係を重視する姿勢を鮮明にした形です。中国外務省によりますと、9日から11日まで李強首相が率いる代表団が北朝鮮を訪問し10日に平壌で行われる朝鮮労働党創立80年の記念式典に出席するということです。今回の訪問は北朝鮮側の招待によるものだということで、滞在中、金正恩総書記と会談