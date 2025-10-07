将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を行っている。昼食の“勝負メシ”には、両者が名物の「陣屋カレー」を注文。藤井竜王は伊勢海老トッピングを選び、ファンの注目を集めていた。【映像】トッピングがすごい…藤井王座の“伊勢海老カレー”将棋の聖地・陣屋対局の“影の主役”が登場した。