野党の国会対策委員長がけさ（7日）会談し、与党側に改めて臨時国会の早期召集を求める方針を確認しました。立憲民主党笠浩史 国対委員長「本来であれば一番に（自民党の）執行部が決定したら、国会召集の呼びかけがあるというのが当然のことではないか」自民党の高市総裁の誕生を受け、立憲民主党や日本維新の会、国民民主党など野党の国対委員長は与党側に改めて国会の早期召集を求める方針で一致しました。会談後、立憲