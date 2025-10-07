【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースは６日（日本時間７日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第２戦を４―３で勝利した。九回に１点差に迫られたが、二死から登板した佐々木朗希が抑え、２戦連続でセーブを挙げた。ロバーツ監督は４―１の九回、３番手で経験豊富なトレイネンを投入したが、裏目に出た。３連打で２点を失い、１点差に。トレイネンは一死も奪えず