元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（31）が7日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。昨夏行われたパリ五輪の開会式生中継での“騒動”に感謝した。中川は今年3月末にNHKを退局。局アナ時代に担当したパリ五輪で印象に残った出来事を聞かれると、「いっぱいあるけど、やっぱり開会式中継を担当した時に着ていた洋服が裸に見えるって…」と自ら“裸風衣装騒動”に触れ大笑いした。パーソナリティ