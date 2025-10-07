世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。同番組の特別版が、10月3日（金）に放送された。ゲストのあのが、自身に似ている“ある芸人”をチェックしていると明かし…。【映像】あのちゃんが共感を覚える人物を告白、さらに佐久間Pの物真似も披露！今回はゲストに、あのとテレビプロデューサー・佐久間宣行が登場。するとあのが、