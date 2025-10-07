イングランド代表FWハリー・ケインがプレミアリーグ復帰への関心が薄れてきたことを明かし、バイエルンとの契約延長に前向きな姿勢を示した。イギリス『BBC』が伝えている。ケインは2023年夏にトッテナムから加入。4年契約の折り返し地点を迎えた現在、バイエルン通算106試合103ゴールと驚異的な成績を残し、昨季には自身初タイトルとなるブンデスリーガ制覇を果たした。トッテナムのトーマス・フランク監督は先日、ケインの