ＺｅｎｍｕＴｅｃｈが後場急伸し、ストップ高まで買われた。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、ジェイズ・コミュニケーション（東京都中央区）が来年１月から、自社の国産秘密分散技術のＳＤＫ「ＺＥＮＭＵＥｎｇｉｎｅ」を搭載した次世代ファイル交換システム「ＲｅｖｏＷｏｒｋｓＺＥＮＭＵ－Ｓｔｏｒａｇｅ」を販売する予定だと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 このシステムは、近年深刻