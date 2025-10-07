串カツ田中ホールディングスが底堅い動きとなっている。６日の取引終了後に発表した９月度売上高で、直営店の既存店売上高が前年同月比１８．４％増と１１カ月連続で前年実績を上回ったことを好材料視した買いが入っている。 ９月４日の「串（くし）の日」にちなんだ恒例のキャンペーンを３日間にわたり実施したことで店内飲食が大幅に増加した。また、主力商品として育成中の「無限ニンニクホルモン串」が引き