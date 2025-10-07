７日に実施された３０年債入札（第８８回、クーポン３．２％）は、最低落札価格が９９円１０銭（利回り３．２５９％）、平均落札価格が９９円２７銭（同３．２４８％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１７銭で、前回（９月４日）の１８銭から縮小。応札倍率は３．４１倍となり、前回の３．３１倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS