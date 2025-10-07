「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」３位となっている。 キオクシアは４日ぶりに反落。日米株式市場で半導体関連株人気が盛り上がるなか、同社株は前日ザラ場に一時６５２０円まで上値を伸ばし上場来高値を更新した。直近３営業日で１８００円あまり水準を切り上げたことになる。ただ、目先は急騰の反動も警戒されるところ