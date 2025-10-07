大橋ちっぽけが、新曲「言ってよ」を配信リリースすることを自身のラジオレギュラー番組『E★K radio Tiny Little Small』（FMヨコハマ）の初回放送内で発表した。同楽曲は、テレビ愛媛による中高生応援プロジェクト「＃青春にエール」のテーマソングとして既に番組内で放送されている。11月のワンマンツアーを目前に配信リリースされるかたちだ。最新EP「Youth」に収録されているアコースティックな曲調とは一変、爽快なロックサ