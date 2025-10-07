10月5日（日）、東京・Spotify O-WESTにて可憐なアイボリーのワンマンライブ＜可憐なアイボリー 4th Anniversary Live 〜Prologue in Wonderland〜＞が開催され、結成から4周年を迎えた可憐なアイボリーの集大成のようなセットリストに演技を融合した、新たな挑戦の詰まったライブが繰り広げられた。この日はソールドアウト公演ということもあり、会場のSpotify O-WESTも開演前からファンの熱気で溢れ、熱い夜になることを予感させ