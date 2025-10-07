Hi-STANDARDが11月26日、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をCDリリースする。これを記念して、全国CDショップの店内試聴機を利用した先行試聴が117店舗にてスタートした。収録曲「Our Song」の試聴が可能だ。Hi-STANDARDは9月19日に内容を一切明かさないままSNSで予告を行い、YouTube Liveにて生配信を実施した。結果、最大同時接続数7万2000人、延べ接続数40万人が視聴。XやYahooリアルタイムのトレンドも1位になるなど凄