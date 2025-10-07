東急電鉄田園都市線の梶が谷駅（川崎市高津区）で５日夜に起きた列車同士の衝突・脱線事故について、東急電鉄は７日、都内で記者会見を開いた。福田誠一社長は「大変多くのお客様に迷惑と心配をかけた。厳粛に受け止めている。深くおわびします」と謝罪した。事故原因については、駅構内で列車に送る信号の設定条件に誤りがあったため、列車同士の衝突が起きたとの見方を示した。