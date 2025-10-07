板垣李光人が主人公役を務め、中村倫也が相棒役を演じるアニメ『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』。絶大なる反響を呼んだ原作漫画の映画化、感涙に誘う戦火の友情、物語に癒しをもたらすキャラクターデザインなど、本作の多彩な注目ポイントを紹介する。【動画】史実に基づく、戦⽕の友情物語『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』特報本作は太平洋戦争、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペ