俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、ミュージシャンのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）が7日、都内で開催された「キリングッドエール発表会」に出席。浜辺は酒類CM初出演の喜びを語ったほか、CM内での表現を鈴木にいじられて照れ笑いを見せていた。【写真】浜辺美波、透き通るような色白さ際立つ全身白コーデで登場！Mrs. GREEN APPLEが手掛けた書き下ろしのCMソング『GOOD DAY』を歌う様子を収めた新CM