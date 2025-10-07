◆日本ハム紅白戦（７日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、紅白戦中に自身のインスタを更新した。チケットを売り出し、ファンを入れての紅白戦。新庄監督は試合開始前から、スマホを手にスタンドなどを撮影していた。試合が始まっても、ベンチからグラウンドを撮影。インスタでは柴田と万波が対戦する動画に添え「只今紅白戦始まりました柴田君対決万波君紅白戦にも関わらずすんごいファンの数に応援