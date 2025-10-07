今朝、JR東海道線の列車が停車すべきだった、愛知県刈谷市の野田新町駅を通り過ぎていたことが分かりました。 【写真を見る】東海道線の普通列車が勘違いで“通過” 30歳運転士 時刻表を見て気づき非常ブレーキ 11人乗降できず…上下3本の列車に遅れ JR東海によりますと、きょう午前6時半過ぎ、JR東海道線の大垣駅発豊橋駅行きの普通列車が停車予定の野田新町駅を停車せずに通り過ぎました。 運転士は時刻表を見て間違い