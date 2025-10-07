成年少年男女混合1600メートルリレー決勝が行われ、福島が大会新記録となる3分18秒67で優勝した。長谷川桜介（日大東北高）、小野莉瑚（郡山東高）、金森瑛（仙台大）、松本奈菜子（東邦銀行）の順に走った福島。最後の直線まで福島、千葉、兵庫の三つ巴のデッドヒートとなった中、世界選手権で400メートルと混合1600メートルリレーを走った松本が先頭でフィニッシュした。福島と2位兵庫は0秒01差。3位千葉までが大会新記録