プロ野球・ソフトバンクは7日、田浦文丸投手、長谷川威展投手と来季の支配下契約を結ばないことを発表。また、2021年ドラフト1位の風間球打投手ら8選手と、来季の育成契約を結ばないことも発表しました。田浦投手はプロ8年間で通算80試合に登板した26歳のリリーフ左腕。2023年には45試合に登板し、2勝1敗9HP、防御率2.38とブルペンを支えました。しかし今季は1軍での登板機会はなし。ファームでは19試合で1勝0敗2セーブ、防御率4.5